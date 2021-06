Remanieri în Guvern? Rareș Bogdan a spus ce plan are premierul Cîțu Guvernul ar putea trece prin modificari importante in urmatoarea perioada, in contextul in care urmeaza o serie de evaluari in interiorul coaliției. Mai exact, Florin Cițu a anunțat ca va trage linie, dupa primele 6 luni de guvernare pentru a vedea daca este nevoie de o primenire a echipei sale. De cealalta parte, Ludovic Orban i-a transmis ca miniștrii PNL sunt cu rezultate bune, iar Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al liberalilor, puncteaza ca decizia ii aparține doar lui Cițu. Cand ar putea incepe remanierile ”Momentan nu se pune problema unei remanieri, dar nu este exclusa in viitor, daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

