Stiri pe aceeasi tema

- Alina Mungiu-Pippidi, profesoara de studii de democrație la Hertie School of Governance din Berlin și unul dintre inițiatorii Coaliției pentru Universitați Curate, condamna, intr-un editorial semnat in „ Romania Curata ”, „securistrocrația” care s-a format la varful puterii din Romania. Ea argumenteaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a mulțumit companiilor care „s-au conformat voluntar” și au aplicat prevederile ordonanței de urgența prin care guvernul Ciuca a aprobat reducerea prețului carburanților cu 50 de bani.

- Evaluarea miniștrilor, anunțata de premierul Ciuca zilele trecute, este in plina desfașurare (mai multe aici). Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca nu se teme de o posibila remaniere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Astazi am avut o intalnire cu E.S. Nurbakh Rustemov Ambasadorul Republicii Kazahstan in Romania si cu Ilyas Kuldzhanov – CEO KMG International. Am discutat pe marginea posibilitatii suplimentarii si diversificarii resurselor de petrol pentru Romania, despre planurile de investitii ale KMG International…

- Gata, inca un ”barbat de stat” a fost ingenuncheat de sistem! Același sistem care, ce este drept, i-a și creat pe unii ”Dumnezei” ai politicii romanești ca Basescu, Iohannis, Dragnea, Cițu sau Ciuca. Astfel ca, dupa stramoșescul principiu ”eu te-am facut, eu te omor”, sistemul deja a pregatit ”plutonul”pentru…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, joi, ca Executivul este preocupat de criza energetica, a reusit stabilizarea preturilor la energie si gaze naturale pe o perioada de un an de zile si, practic, „a bifat” tot ce si-a propus. „Sa incepem cu lucruri exacte, cu cifre exacte, sa incepem cu…

- Șeful statului a precizat, de asemenea, raspunzand unei intrebari a jurnaliștilor, ca nu a avut o discuție cu premierul Nicolae Ciuca despre eventuale remanieri in Guvern.”Evaluarea miniștrilor nu o voi face eu, chiar daca opinii despre fiecare ministru. Aceasta evaluare o voi spune primului ministru,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, referindu-se la semnarea noilor contracte, in aceasta perioada, cu furnizorii de gaze naturale, ca pretul nu are cum sa depaseasca 0,31 lei/kw, indiferent de consum, avand in vedere ca exista o ordonanta guvernamentala in vigoare, in acest sens.…