Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu ar putea cere, astazi, președintelui Klaus Iohannis remanierea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Propunerea acestuia pentru portofoliul instituției este deputatul Dan Valceanu,...

- ”Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt multumit de echipa guvernamentala liberala. Domnul ministru Oros a fost ministru si in echipa pe care am condus-o eu la nivel guvernamental. Ca atare, eu nu am auzit de o astfel de intentie”, a declarat Orban, intr-o conferinta de presa.Intrebat daca premierul este…

- ”Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt multumit de echipa guvernamentala liberala. Domnul ministru Oros a fost ministru si in echipa pe care am condus-o eu la nivel guvernamental. Ca atare, eu nu am auzit de o astfel de intentie”, a declarat Orban, intr-o conferinta de presa.Intrebat daca premierul este…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, neaga faptul ca o parte dintre actualii miniștri ar putea sa ramana in scurt timp fara funcții. Intr-o conferința de presa susținuta de președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, la Pitești, acesta a fost intrebat daca Adrian Oros, ministrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi, la Pitesti, ca nu a auzit despre o intentie a premierului Florin Citu de a face o remaniere care sa-i vizeze pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si pe ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, sustinand ca el este multumit de activitatea ministrilor…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu reacționeaza dupa un anunț recent al Guvernului Cițu referitor la lotul 5 al autostrazii Sibiu-Pitești, respectiv tronsonul intre Curtea de Argeș și Pitești. „Veste buna pentru argeșeni! PNL face ce a promis: Autostrada Sibiu – Pitești avanseaza. Incep lucrarilor pe lotul…

- Bogdan Toader, deputat PSD de Prahova, a atacat, ieri, incapacitatea Guvernului Cițu de a pune la punct un plan real de Redresare și Reziliența, document care sa nu mai fie refuzat de Comisia Europeana. „Și-au demonstrat din nou nepriceperea și ne fac de ras in fața Comisiei Europene! Romania risca…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara de la inceputul…