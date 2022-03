Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, susține ca nu se discuta despre remanierea miniștrilor PNL, dar a precizat ca fiecare dintre aceștia sunt evaluați. Cițu a explicat ca li se va solicita miniștrilor sa urgenteze proiectele, in domeniile in care exista probleme. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

