Remaniere Guvern. Teodorovici: E bine să fii pe liste Intrebat de Radu Tudor daca se teme ca ar putea aparea pe lista de remanieri a Guvernului, care se discuta in aceasta perioada, Eugen Teodorovici a oferit un raspuns ferm. Discuția s-a purtat in platoul emisiunii Punctul de Intalnire, de la Antena 3. "Este bine sa fii, in viata, pe liste. Inseamna ca esti in atentia cuiva. Ca e de bine sau nu, o decid ceilalti. Nu am de ce sa ma ingrijorez. Eu imi fac treaba la minister sau pe orice alta functie, ca si cum ar fi ultima mea zi de mandat. Am spus de foarte multe ori, este normal ca fiecare om in zona publica sa gandeasca in felul asta. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a fost intrebat de Radu Tudor, la Antena 3, daca va fi prim-ministru al Romaniei. Deși inițial a evitat sa raspunda, la insistențele jurnalistului ministrul de Finanțe a recunoscut ca se gandește la o astfel de posibilitate. "Eu nu sunt ipocrit" "Daca viața o sa fie…

- Eugen Teodorovici a declarat ca, in ciuda sumelor mari acordate pentru protocol Administrației Prezidențiale, la ședințele CSAT se da doar un pahar cu apa, iar la investirea Guvernului nu au primit nici macar un pahar de șampanie. "Nu mai conteaza..." "Dupa CSAT, un pahar cu apa și…

- "Aproximativ intr-o saptamana vom face audierea domnului ministru, bineinteles daca va dori sa participe. Poate sa trimita si un punct de vedere. Fiind perioada de concedii nu va fi cvorum, asa ca procedura noastra spune ca trebuie sa facem intai audieri, care vor avea loc cel mai probabil dupa 10…

- Dorina Rusu, membru al Consiliului National al Audiovizualului, anunta ca s-a autosesizat in legatura cu emisiunea "Punctul de intalnire" de la Antena 3, moderata de Radu Tudor, in care ministrul Agriculturii, Petre Daea, a comparat sacrificarea porcilor infestati cu pesta porcina cu uciderea evreilor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si-a prezentat luni bilantul la sase luni de mandat in fruntea Guvernului. Ulterior, intr-un interviu la Antena 3, aceasta a dezvaluit si care este cel mai mare esec al celor sase luni."Este faptul ca nu am reusit sa aduc consens in societatea romaneasca, ca…

- Bogdan Chirieac a afirmat, miercuri, la Antena 3, ca PSD poate sa aiba candidat pe oricine la alegerile prezidențiale din 2019, pentru ca Iohannis le va pierde, dovada fiind caderea sa in cele mai noi...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a adus in discutie din nou, vineri, amnistia fiscala, afirmand ca saptamana viitoare se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului acest subiect. "Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii.…

- Motiunea simpla prin care PNL cere demisia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, va fi dezbatuta luni in Camera Deputatilor. Liberalii acuza lipsa de predictibilitate a masurilor Guvernului in domeniul fiscal, precum si intentia de a face Pilonul II de pensii optional. Motiunea simpla…