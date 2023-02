Reluarea cursurilor după vacanță în Gorj, sub semnul întrebării Reluarea cursurilor dupa vacanța din aceasta saptamana este pusa sub semnul intrebarii dupa cutremurele din Gorj. Comisii speciale au inceput de miercuri verificari in unitațile de invațamant din Targu Jiu și din județ. Veștile nu sunt deloc bune, dupa primele analize din teren. Marcela Mrejeru, inspectorul școlar general, a declarat ca a verificat și personal anumite spații de invațamant unde au aparut fisuri și așteapta punctul de vedere al specialiștilor, respectiv daca elevii vor mai putea reveni in salile de clasa de saptamana viitoare. 1 de 5 Elevii din Gorj sunt in vacanța in aceasta perioada.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

