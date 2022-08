Reluarea apei calde menajere la Ploiești, sub semnul incertitudinii! * Operatorul de termoficare a anunțat ca nu a inceput lucrarile de reparații la instalațiile de producere a agentului termic N.Dumitrescu Se pare ca ploieștenii vor mai avea ceva de așteptat pana cand vor avea la robinete, din nou, apa calda. Cel puțin așa a lasat de ințeles noul operator de termoficare care, azi, prin intermediul unui comunicat de presa, a venit cu noi precizari și argumente prin intermediul carora se justifica de ce, in continuare, este sistata apa calda menajera, lasand de ințeles ca masura ar putea dura chiar mai mult decat se preconizase inițial. ”Va informam ca potrivit… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Prahova este convocat vineri, dupa ce președintele Consiliului Județean a cerut constatarea starii de urgența din cauza sistarii apei calde in Ploiești.

- Autoritațile locale din Ploiești cauta soluții de compromis dupa ce orașul a ramas fara apa calda. La maternitatea din oraș, s-a pus in funcțiune un sistem pentru situații de avarie, insa in alte spitale lucrurile sunt mai grave.

- • Autoritatile cer reluarea in regim de urgenta a furnizarii apei • Invocand „premeditarea situatiei”, primarul Andrei Volosevici a facut plangere penala N. Dumitrescu Sistarea apei calde menajere la Ploiești, la data de 1 august a.c., care afecteaza atat activitatea instituțiilor publice din oraș,…

- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) „Termo Prahova“, au votat in cadrul sedintei de astazi, 02 august 2022, rezilierea contractului cu societatea TERMOFICARE PRAHOVA S.A., privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de…

- Senatorul prahovean Laura Moagher a fost numit presedinte interimar al organizatiei municipale a PSD, in sedinta de luni, 25 iulie, a Biroului Politic Judetean al partidului. Moagher il inlocuieste, astfel, pe Radu Oprea, care a condus filiala locala tot prin mandat interimar. "In sedinta BPJ a Organizatiei…

- Tariful pentru calatoria cu troleibuzul nr. 36 crește, de astazi, in Chișinau, nu și la Ialoveni. In perioada iulie - august 2022 prețul unei calatorii pe ruta rfespectiva, pe teritoriul orașului Ialoveni, va ramane acelaș - 2 lei, anunța Primaria urbei.

- Nicoleta Dumitrescu Prin intermediul unui proiect cu finanțare europeana desfașurat in Regiunea Sud Muntenia, peste 12.500 de prahoveni, cu varsta cuprinsa intre 50 și 74 de ani, vor beneficia de investigații medicale gratuite, in cadrul unui demers complex de prevenție, depistare și tratament al cancerului…

- ISU a transmis o avertizare RO-Alert pentru locuitorii municipiului Ploiesti, anuntand o vijelie puternica marti dupa-amiaza si recomandandu-le oamenilor sa evite deplasarile in jurul orei 15.20. Alerta vine in contextul in care meteorologii au anuntat o perioada de vijelii in mai multe zone…