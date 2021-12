Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat vineri, 17 decembrie a.c., Ordonanța de Urgența privind modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care prevede acordarea voucherelor de vacanța pentru angajații din sectorul bugetar, in cuantum de 1.450 lei, pana la data de 31 decembrie 2026.…

