- „Germania a facut o avere de pe urma stationarii trupelor armatei SUA pe teritoriul sau”, a declarat miercuri presedintele Donald Trump, in contextul planurilor de retragere a unui numar mare de militari americani din aceasta tara, potrivit DPA, citat de Agerpres.

- Prezenta trupelor americane in Germania este importanta pentru securitatea americana si europeana, a declarat marti ministrul german al afacerilor externe Heiko Mass dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca vrea sa reduca puternic prezenta americana in Germania, informeaza AFP potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat un plan de retragere, pana in luna septembrie, a 9.500 de trupe americane din bazele din Germania, decizie care a fost criticata de parlamentari din blocul conservator al cancelarului Angela Merkel.