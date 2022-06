Relocarea Policlinicii la Spitalul din Alba Iulia. O noua licitație pentru modernizarea și dotarea spațiilor, lansata in SEAP Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia a lansat o noua licitație pentru lucrarile ce vizeaza relocarea ambulatoriului integrat in locul fostei Policlinici. Valoarea execuției lucrarilor de extindere, modernizare și dotare a parterului corpurilor C și D este estimata la circa 5,4 milioane de lei, cu peste un milion de lei mai mult fața de […] Citește Relocarea Policlinicii la Spitalul din Alba Iulia. O noua licitație pentru modernizarea și dotarea spațiilor, lansata…