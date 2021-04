Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea le-a facut o mare surpriza fanilor! Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars a declarat public, in cadrul emisiunii Xtra Night Show, ca-și face podcast. Și pentru ca este o fire deschisa, care nu ascunde nicodata nimic de fanii ei, soția lui Tavi Clonda le-a dezvaluit admiratorilor…

- Silviu Prigoana a ajuns și mai mult in atenția publicului in urma divorțurilor cu scandal dintre el și Adriana Bahmuțeanu. Cu toate ca a trecut printr-o perioada tensionata, politicianul și-a gasit fericirea in brațele Mihaelei, actuala sa soție. Blondina a oferit un interviu in exclusivitate pentru…

- De la o ediție la alta, chefii au parte de surprize din ce in ce mai mari cand afla identitatea concurenților care incearca sa-i impresioneze cu preparatele lor. In ediția din aceasta seara a show-ului culinar ”Chefi la cuțite”, Jador le-a gatit juraților ciorba de fasole, iar mama lui i-a fost de mare…

- Invitata in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Flavia Mihașan a facut dezvaluiri incredibile despre sarcina. Fosta asistenta TV vrea sa devina mama pentru a treia oara? Motivul pentru care nu-și dorește o fetița!

- A renunțat la banca tehnica a Viitorului, dar de la acel moment a avut mai multe oferte pentru a se întoarce în antrenorat. Gica Hagi a fost dorit de mai multe echipe, însa a refuzat propunerile. Conform spuselor lui Cristian Bivolaru, directorul general de la Viitorul, pentru…

- Ana Morodan este unul dintre cele mai controversate personaje din lumea mondena din Romania. Mulți dintre admiratorii ei de pe rețelele de socializare s-au intrebat de-a lungul timpului de ce nu face „Contesa Digitala” un copil. Ei bine, vedeta s-a hotarat sa le satisfaca fanilor aceasta curiozitate…

- Intr-un discurs la Departamentul de Stat, presedintele Biden le-a spus diplomatilor: „Vom reconstrui aliantele noastre. Vom recupera lumea si vom face fata provocarilor enorme cu care ne confruntam in fata pandemiei, incalzirii globale si din nou, sustinand democratia si drepturile omului in intreaga…

- Cu doar cateva zile in urma anunța la Antena Stars ca s-a desparțit de iubit, dar iata ca acum tot la Antena Stars spune ca vrea sa fie mama! Iasmina Halas s-a impacat cu partenerul ei, iar acum are planuri marețe!