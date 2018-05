Stiri pe aceeasi tema

- O echipa clujeana de constructori de roboți a obținut locul al doilea la un concurs desfașurat la București. Numai locul intai are insa posibilitatea sa participe la turneul final din vara, organizat in Statele Unite ale Americii.

- Conform unui studiu realizat de UHY, rețeaua internationala a firmelor de contabilitate si consultanta fiscala, taxele impuse de Guvernul roman sunt mai mari decat media la nivel global (28,2%). UHY nu socotește insa nivelul propriu-zis al taxelor ci valoarea sumei incasate la bugetul de stat din aceste…

- Romania inregistreaza o povara fiscala de 29% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 24% mai mare decat media inregistrata la nivelul economiilor BRIC emergente majore (21,8%), arata un studiu realizat de UHY, reteaua internationala a firmelor de contabilitate si consultanta fiscala. Conform studiului,…

- Berea Zaganu, cafeaua de la 5 to Go sau salata de la Fru Fru sunt cateva dintre expresiile aproape zilnice care au intrat in limbajul comun si s-au instalat in perceptia publicului, de parca ar fi fost acolo dintotdeauna. Putini sunt insa cei care stiu ca unele dintre aceste branduri dateaza…

- Elbit Imaging a anuntat ca, in martie 2016, consiliul director al subsidiarei sale Plaza Centers a luat la cunostinta anumite probleme legate de acorduri realizate in trecut de companie in legatura cu proiectul Casa Radio din Romania, care ar putea indica o eventuala incalcare a Legii americane privind …

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- Theranova Oradea este un Centru Medical de Protezare și Ortezare din Romania ce difera de ceilalți competitori din acest domeniu. La Theranova, credem ca oamenii pe care ii ajutam sa pașeasca din nou, reprezinta povești inspiraționale, ce merita impartașite.…

- Grupul de afaceristi americani este condus de William Hawkins un investitor american care a intrat acum mai bine de zece ani pe piata serviciilor de telecomunicatii din Ungaria. Acesta sustine, conform plangerii din proces, ca a investit bani si a adus tehnologie inovatoare intr-un grup de firme de…