- Scolile de corectie nu sunt o solutie, iar Religia poate fi o disciplina la examenul de Bacalaureat sunt concluzii preliminare transmise miercuri de ministrul Educatiei, Ligia Deca, la finalul unor dezbateri-maraton la Comisia de educatie a Camerei Deputatilor, la care au participat reprezentantii cultelor…

- In proiectul legilor educației se prevede ca profesorii cercetați pentru violența impotriva elevilor sa nu mai intre la clasa pana la finalizarea anchetei, spune, luni, ministrul Educației, Ligia Deca.

- Școlile vor organiza cursuri in cel mult doua schimburi, dupa cum apare in proiectul Legii invațamantului preuniversitar. In luna august, fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, spunea ca a dorit sa introduca in proiectul legii educației o interdicție ca școlile sa organizeze cursuri in mai multe…