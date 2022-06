Religia, calul troial al SUA pentru noua ordine mondială. Acuzații dure din partea Rusiei SUA au continuat sa politizeze libertatea de conștiința și de religie, etichetand țarile nedorite in incercarea de a interveni in afacerile lor interne, a acuzat Rusia. Astfel ambasada Rusiei la Washington a raspuns raportului anual al Departamentului de Stat al SUA privind libertatea religioasa in lume. Potrivit agenției ruse de știri Tass, diplomații au declarat […] The post Religia, calul troial al SUA pentru noua ordine mondiala. Acuzații dure din partea Rusiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care sa ajunga in Rusia, relateaza Reuters, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- In prezent nu se intrevede nicio perspectiva a dialogului Rusia-SUA privind stabilitatea strategica, iar dialogul este „inghețat” in mod oficial de catre Washington, a susținut sambata pentru TASS directorul Departamentului pentru neproliferare și controlul armelor din cadrul Ministerului rus de Externe,…

- Conducerea chineza trebuie sa aleaga de ce parte se afla in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei și, daca China ajuta Rusia, aceasta va suferi consecințe grave atat din partea Statelor Unite, cat și a altor țari din lumea civilizata.Acest lucru a fost declarat luni in timpul unui briefing la Washington…

- Ce vor face Statele Unite și aliații sai in urmatoarele cateva saptamani va influența decisiv soarta razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, dar și efectele pe termen lung la nivel global pe care le va avea acest conflict, scrie profesorul Eliot A. Cohen intr-un articol de opinie in The Atlantic.Eliot…

- UE si SUA au început un dialog strategic pe fundalul razboiului rus de agresiune împotriva Ucrainei, informeaza joi dpa cu referire la Agerpres.ro. Cele doua parti au organizat primul ”Dialog la nivel înalt SUA-UE asupra Rusiei” miercuri, la Washington, anunta…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit miercuri, 30 martie, in China, in prima sa vizita la acest aliat-cheie al Moscovei, de cand Vladimir Putin a lansat, luna trecuta, razboiul in Ucraina. Intr-o postare pe contul sau de socializare Weibo, ambasada Rusiei din Beijing a confirmat ca Lavrov…

- „Este vorba despre eforturile in derulare de a mentine deschise canalele de comunicare intre Statele Unite si Republica Populara Chineza”, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat transmis de purtatoarea de cuvant Jen Psaki.Cei doi lideri vor discuta despre concurenta intre Washington si Beijing, precum…

- Reprezentanti și oficiali ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a aborda, intre altele, razboiul din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri, relateaza EFE. Intalnirea, care s-a desfasurat timp de peste…