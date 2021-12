Relaxări de Sărbători. Interdicțiile de circulație și masca pe stradă, eliminate. La mall se poate intra și cu test negativ Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus marți, masuri de relaxare pentru perioada sarbatorilor. Printre acestea se numara eliminarea restricțiilor de circulație, renunțarea șl masca in spațiile publice neaglomerate sau accesul la mall pe baza de test negativ. Propunerile CNSU trebuie aprobate in ședința de guvern. Hotararea nr. 112 a CNSU prin care se […] The post Relaxari de Sarbatori. Interdicțiile de circulație și masca pe strada, eliminate. La mall se poate intra și cu test negativ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

