- Raed Arafat a anunțat, marți seara, in ce condiții vor petrece romanii de Craciun și Anul Nou. El a declarat ca de Craciun, pe 24, 25 și de Anul Nou, pe 31 decembrie și 1 ianuarie nu vor fi restricții...

- Noile masuri privind accesul in Romania pentru a limita raspandirea Omicron afecteaza circulatia a mii de turisti moldoveni, care au deja rezervari pentru vacante in tara noastra, afirma Corina Martin, presedintele de onoare al Asociatiei Patronale Resto Constanta, conform agerpres. Acestia aveau…

- Șeful DSU: Valul 5, dupa sarbatori. Noile masuri, anunțate pentru saptamana viitoare Șeful DSU, Raed Arafat, considera ca valul 5 al pandemiei se va manifesta in Romania cel mai probabil imediat dupa sarbatori, din ianuarie. In opinia sa, va fi cel puțin unul „amestecat”, respectiv tulpina noua Omicron…

Masca de protecție devine obligatorie peste tot

- Numarul cazurilor de Covid-19 continua sa creasca, iar sistemul medical este in pragul colapsului. In aceste condiții, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a semnat, luni, mai multe ordine care vizeaza gestionarea pandemiei. Mai exact, in condițiile agravarii situației epidemiologice…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat noi masuri pentru prevenirea și limitarea raspandirii virusului Sars- Cov- 2. Acestea au fost anunțate in urma cu puțin timp de secretarul de stat in MAI, Raed Arafat. In localitațile cu rata de infectare de peste 6 la mia de locuitori, masca va…

In zona rosie au mai intrat Republica Moldova, Armenia, Bulgaria, Belarus și Groenlanda

- Romania a inceput sa inregistreze zilnic un numar mare de cazuri infectate cu Covid-19, astfel fiind fața in fața cu valul patru al pandemiei, autoritațile au intervenit cu noi masuri. In urma cu scurt timp, Raed Arafat a declarat care sunt noile restricții ce vor putea fi impuse daca cazurile infectate…