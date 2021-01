Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, este de parere ca mai trebuie așteptat cateva zile, pentru a vedea daca se menține scaderea cazurilor de COVID-19 in București, inainte de a lua o eventuala decizie de relaxare a restrictiilor.

- Primarul Capitalei a declarat, joi, pentru RFI , ca scaderea ratei de infectare din București sub 3 la mie este probata „statistic” și ca o decizie privind eventuala relaxare a restricțiilor va fi dezbatuta in comitetul municipal. Nicușor Dan a anunțat și ca se va vaccina anti-COVID-19 cand ii va veni…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, anunța ca, daca evoluția incidenței infectarii cu COVID-19 se menține in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de urgența pentru a relaxa unele masuri restrictive, printre care redeschiderea parțiala a cinematografelor și restaurantelor.…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat vineri ca in București nu vor fi introduse noi restricții anti-coronavirus pentru „degeaba iei masuri pe hartie daca nu urmarești respectarea lor”. El a indicat ca raman in vigoare regulile de acum, dar ca poliția va trece la amenzi serioase. „Vremea…

- T.Berbeceanu: Politia va veghea mult mai atent la respectarea restricțiilor Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu. Foto: https://www.facebook.com/BerbeceanuTraian Școlile si gradinitele din Bucuresti vor functiona în continuare în sistem online si în urmatoarele…

- Noul prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, spune ca, in eventualitatea introducerii altor masuri, s-a luat in calcul și carantinarea pe zone in Capitala ca masura de prevenire și limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2. Mai mult, Traian Berbeceanu spune ca in privința locurilor de joaca, forțele…