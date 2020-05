Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 3.712 de persoane. Alte 89.787 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 418 apeluri la numarul unic de urgența…

- ■ au fost aplicate 123 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de peste 221.000 de lei Conform raportarii primite de la Directia de Sanatate Publica Neamt, la data de 03.05.2020 sunt 242 de persoane aflate in carantina, 1.095 persoane iesite din carantina, 575 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,…

- Conform raportarii primite de la Direcția de Sanatate Publica Neamț, la data de 21.04.2020 sunt 211 de persoane aflate in carantina, 884 persoane ieșite din carantina, 418 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 6.794 persoane ieșite din izolare. “In vederea respectarii restricțiilor impuse ca…

- Peste 31.000 de persoane aflate in izolare sau in carantina au fost verificate pe 13 aprilie 2020. Citește și:CORONAVIRUS. Aproape 10.000 de romani au primit amenzi insumand peste 21 milioane de lei, in ultimele 24 de ore "In cursul zilei de ieri, 13 aprilie, peste 13.000 de politisti…

- ■ in judet, 495 de persoane sunt in carantina, 662 in izolare la domiciliu Conform raportarii primite de la Directia de Sanatate Publica Neamt, la data de 13.04.2020 sunt 495 de persoane aflate in carantina, 473 persoane iesite din carantina, 662 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 5760 persoane…

- ■ amenzi de aproape 300.000 de lei pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie Conform raportarii primite de la Direcția de Sanatate Publica Neamț, la data de 03.04.2020 sunt 418 de persoane aflate in carantina, 128 persoane ieșite din carantina, 2.224 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,…

- In județul Mehedinți, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, 315 persoane se afla in carantina, iar 1.689 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. Polițiștii au dat 147 de sancțiuni pentru nerespectarea masurii privind restricționarea circulației, in valoare de peste 360.000…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 246 persoane in carantina și 2074 persoane izolate la domiciliu. Amenzi de peste 80.000 lei pentru nerespectarea restricțiilor Ordonanței Militare nr. 3 La nivelul județului Alba se afla 246 persoane in carantina, 40 persoane ieșite din carantina, 2074 persoane izolate…