Relaxarea restricțiilor din 15 mai Președintele Iohannis, dupa incheierea ședinței de lucru la Palatul Cotroceni, cu premierul și mai mulți miniștri, de asemenea șeful DSU și șefa INSP a declarat ca din 15 mai se elimina purtarea maștii in exterior. Excepția facand stațiile de transport public, targurile. Se elimina restricțiile de circulație noaptea. Magazinele nu mai au restricții la program. Școlile pastreaza scenariile galben... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a anunțat, joi, primele masuri de relaxare care vor intra in vigoare chiar din acest weekend, din 15 mai The post Iohannis: Relaxarea incepe din 15 mai: fara masca in spațiul public, fara restricții de noapte, magazinele revin la program normal appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Ieri, intr o conferinta de presa sustinuta la Palatul Cotroceni, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca Romania va avea o relaxare a restrictiilor "pas cu pas", insa "in privinta scolilor se aplica normele de pana acum".Relaxarea restrictiilor incepe cu eliminarea purtarii mastii in exterior…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat un calendar al masurilor de relaxare, pana la 1 septembrie. Declarațiile au fost facute dupa ședința de lucru pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu premierul și mai mulți miniștri pe tema relaxarii restricțiilor.

- Franța se pregatește sa relaxeze treptat restricțiile anti-pandemie. Joi au fost anunțate noi masuri de relaxare. In primul rand, carantina de noapte se va scurta treptat, pana cand se va renunța definitiv la aceasta masura. Masura carantinei de noapte ar trebui sa fie ridicata total pana la finalul…

- Klaus Johannis a facut declarații marți, in cadrul unei conferințe de presa de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre relaxarea masurilor in Romania. Klaus Iohannis, declarații despre relaxarea restricțiilor El a spus ca restricțiile vor fi ridicate in noaptea de Inviere și s-a declarat…

- Președintele Klaus Iohannis s-a plimbat azi cu bicicleta pentru a participa la Vinerea Verde in care folosim transportul alternativ. Dupa plimbarea de la Piața Aviatorilor pana la Palatul Cotroceni, președintele a vorbit despre campania de vaccinare. Calea de iesire din pandemia de COVID-19 este vaccinarea…

- De la 1 iunie se poate discuta „despre revenirea la normalitate”, a anunțat la inceputul lunii premierul Florin Cițu, fara a da detalii despre restricțiile ce ar putea fi eliminate sau relaxate incepand cu acea data. Astazi, comitetul interministerial care se ocupa de aceasta revenirea la normalitate…

- Profitand de pandemia COVID-19, președintele introduce pe agenda publica, la nivel de varf, una dintre principalele teme ale globalismului. Președintele Iohannis a susținut un discurs in cadrul evenimentului cu tema „Schimbarile climatice, relația om-natura și sanatatea publica”, organizat, cu ocazia…