Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus marți, in cadrul hotararii de prelungire a starii de alerta, masuri de relaxare pentru perioada sarbatorilor. Printre acestea se numara eliminarea restricțiilor de circulație, renunțarea șl masca in spațiile publice deschise neaglomerate sau accesul la mall pe baza de test negativ. Propunerile CNSU trebuie aprobate in […]