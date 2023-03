Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a invitat statele membre ale UE sa inceapa sa elimine treptat uriașele masuri de sprijin pentru energie, in incercarea de a restabili normele bugetare la trei ani de la izbucnirea pandemiei de coronavirus. Aceasta a reiterat ca cea mai buna soluție la criza energetica este reducerea…

- Comisia Europeana (CE) lucreaza la cadrul legal pentru confiscarea activelor rusesti inghetate - in urma sanctiunilor impuse Rusiei dupa ce aceasta a atacat Ucraina cu un an in urma - si folosirea acestor fonduri pentru reconstructia Ucrainei, a anuntat vineri la Sofia vicepresedintele CE pentru…

- DOLARUL CA REFUGIU SUPREM Exista multe motive pentru care dolarul a dominat in ultimul an si unul este statutul sau de refugiu suprem in perioadele de incertitudine. Consecintele economice ale razboiului, care a lovit puternic valute precum euro, au ridicat dolarul. Moneda americana a scazut de la maximele…

- Statele UE nu au reusit miercuri sa convina asupra unui nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, la implinirea unui an de la inceputul campaniei militare ruse contra Ucrainei, au declarat agentiei Reuters surse diplomatice, potrivit Agerpres.Pachetul, propus de Comisia Europeana, include interdictii…

- Ajutoare de stat: Comisia aproba reintroducerea schemei de ajutoare de stat acordate de Romania pentru sprijinirea societaților in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, inclusiv creșterea aferenta a bugetului. Comisia Europeana a stabilit ca reintroducerea unei scheme de ajutoare acordate…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa luni, 23 ianuarie 2023, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE ndash; Consiliul Afaceri Externe CAE ndash; care va avea loc la Bruxelles.Potrivit MAE, ministrii de externe europeni vor avea pe agenda discutii aprofundate…