- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat luni ca relaxarea masurilor nu inseamna finalul pandemiei si directorul Tedros Adhanom a anuntat ca peste 600 de spitale din lume ar putea inscrie pacienti in studii clinice pentru medicamente impotriva Covid-19.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca riscul de contractare a Covid-19 este mai crescut in cazul persoanelor care consuma alcool si a recomandat autoritatilor din intreaga lume sa incerce sa limiteze accesul la acesta in perioada de izolare, relateaza CNBC.OMS a spus ca mai multe…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, avertizeaza ca, in plina pandemiei de coronavirus, in spitale, sunt proceduri nerespectate din cauza lipsei de comunicare și a unui management defectuos.Pe de o parte, vorbim de reguli proaste, cel puțin prost comunicate. Atat timp cat avem o regula care…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu are o recomandare generala pentru tari si regiuni privind relaxarea masurilor luate pentru incetinirea propagarii coronavirusului, dar le cere sa nu le ridice prea devreme, a declarat marti purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, citat de Reuters.…

- Organizația Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma pentru intreaga polulație cu privire la obligativitatea de a purta maști de protecție. Reprezentanții OMS spun ca aceste maști nu sunt soluția miracol impotriva coronavirusului, ele fiind eficiente doar atunci cand se respecta toata masurile…

- Peste un milion de persoane au fost infectate cu coronavirus de la aparitia acestuia in decembrie anul trecut in China, a confirmat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Agerpres."Peste un milion de cazuri au fost raportate la OMS si peste 50.000 de decese", a declarat directorul…

- Situatia generata de coronavirus este pandemie, a stabilit miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in contextul in care sunt cazuri in cele mai multe tari. Coronavirusul a fost depistat pe toate continentele lumii, cu excepția Antarcticii.Citește și:ALERTA Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) cere oamenilor sa isi pastreze calmul cu privire la epidemia de Covid-19 si a precizat ca ministrii din lume trebuie sa poata raspunde intrebarilor legat de cum se pregatesc sa opreasca raspandirea virusului potrivit news.ro.Mesajul OMS continua sa fie…