RELAXAREA i-a scutit de procese! ”Dar suntem foarte îngrijorați” Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a susținut luni ca relaxarea restricțiilor a fost decisa in baza unei Hotarari de Guvern semnate chiar de ministrul Sanatații Vlad Voiculescu. Precizarea vine dupa ce ministrul a pus la indoiala acuratețea cifrelor oficiale, care arata ca rata de infectare in București a scazut sub pragul de trei cazuri la mia de locuitori. In plus, autoritațile riscau sa fie date in judecata de patroni, daca nu optau pentru relaxarea acestor restrciții, a mai declarat la RFI prefectul Capitalei. A inceput RAZBOIUL intre PNL și USR-PLUS. Vlad Voiculescu e la mijloc … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

