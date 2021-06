Stiri pe aceeasi tema

- Varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2, denumita acum varianta Delta, a devenit dominanta in Marea Britanie si ea ar putea presupune un risc sporit de spitalizare comparativ cu varianta britanica (denumita varianta Alfa), a anuntat joi Public Health England, potrivit Reuters,

- Microbiologul britanic Ravi Gupta, unul dintre consilierii guvernului de la Londra, a avertizat luni ca Marea Britanie se afla in pragul unui nou val de infectari impulsionat de varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 si a recomandat amanarea ridicarii complete a restrictiilor

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, vineri, ca varianta indiana a coronavirusului are potentialul sa perturbe programul de relaxare a restrictiilor din Marea Britanie, transmite Reuters.

- Germania a reinclus vineri Marea Britanie pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, in urma informatiilor despre extinderea variantei indiene a coronavirusului in aceasta tara, in timp ce premierul britanic Boris Johnson a atentionat ca aceasta varianta risca sa perturbe procesul de relaxare a…

