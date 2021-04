Franta se pregateste de o relaxare progresiva a masurilor restrictive, care va fi aplicata in patru etape in urmatoarele doua luni, a anuntat presedintele Emmanuel Macron intr-un interviu acordat presei regionale aparut in ziarele din aceasta dimineata. Chiar daca situatia epidemica s-a ameliorat, atat comunitatea medicala, cat si autoritatile se tem ca o relaxare brusca sau prematura ar anula toate rezultatele masurilor de franare aplicate de-a lungul iernii si mai ales in ultima luna. Asa cum anuntase si guvernul, presedintele Emmanuel Macron a confirmat data de 3 mai pentru ridicarea restrictiilor…