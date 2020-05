Relaxare pentru biserici! Se schimbă TOT de la 1 IUNIE. Câte persoane pot participa la o nuntă sau înmormântare Relaxare pentru biserici! Se schimba TOT de la 1 IUNIE. Cate persoane pot participa la o nunta sau inmormantare Din data de 15 mai, starea de urgența a fost inlocuita cu starea de alerta. Astfel, mai multe restricții au fost ridicate sau relaxate, in timp ce alte masuri au fost impuse. Pe langa deplasarea fara declarație pe propria raspundere in localitatea de proveniența, reluarea mai multor afaceri sau purtarea obligatorie a maștii de protecție, au fost stabilite masuri și in cazul bisericilor. Astfel, credincioșii pot participa din nou la slujbele religioase, insa acestea vor fi ținute doar… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

