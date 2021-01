Relaxare in cluburile din Capitala. Amenzi usturatoare dupa ce politistii au descoperit 21 de persoane la o petrecere privata

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi politisti si jandarmi, insotiti de o grupa de luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale au intervenit, sambata, la o petrecere organizata intr-un restaurant din Craiova. Oamenii legii au aplicat sanctiuni in valoare de aproape 25.000 de lei. Au fost amendati atat invitatii, cat…

- Polițiștii doljeni au dispus reținerea a doua persoane suspectate ca au spart doua magazine din Craiova. Cei doi, un barbat și o femeie, sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat și tentativa de furt calificat. Potrivit oamenilor legii, prima spargere a fost data in noaptea de…

- In jurul orei 15.00, cu ocazia activitaților desfașurate pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul SARS-CoV- 2, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție, impreuna cu polițiști din cadrul Poliției Locale Brașov, au constatat faptul ca intr-o piața amplasata pe raza…

- Polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați pe 1 decembrie, in jurul orei 14, de catre un barbat in varsta de 58 de ani, din comuna Bonțida, cu privire la faptul ca la data de 30 noiembrie ar fi fost agresat fizic de catre o alta persoana. In urma cercetarilor efectuate de polițiști,…

- Concert al Deliei in Herastrau cu zeci de spectatori, sanctionat de oamenii legii. Amenda pe care au primit-o proprietarii terasei este ridicola: 2.000 de lei. Sanctiunea a fost data intrucat cei care se aflau la spectacol nu respectau distantarea fizica. Ar fi fost si greu sa se intample…

- Zeci de persoane au sarbatorit, duminica seara, intr-un restaurant din Sectorul 4 din București. Oamenii nu purtau maști de protecție și nici nu respectau distanțarea sociala. Polițiștii au imparțit mai multe amenzi.Cele mai multe cazuri cu noul coronavirus sunt inregistrate zilnic in București. Duminica…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi incearca sa identifice un individ care a vrut sa pacaleasca o pensionara profitand de pandemia cu noul tip de coronavirus, oamenii legii avand unele indicii ca ar mai exista astfel de tentative in judet. Politistii de la Sectia 4 de Politie Urbana…