- Ziarul Unirea Cand se redeschid barurile, restaurantele și terasele și ce reguli trebuie sa respecte? Cum arata planul de funcționare pentru afacerile din industria HoReCa Un plan de funcționare pentru afacerile din industria HoReCa a fost trimis recent ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta a…

- Un plan de functionare in anumite conditii a restaurantelor, teraselor si barurilor, intocmit de patronatele din domeniu a fost trimis, recent Ministerului Economiei. Potrivit acestuia, restaurantele vor fi deschise treptat incepand cu data de 16 mai 2020.

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are in vedere masuri de a reactiva forta de munca in doua etape care se vor extinde pana pe tot parcursul anului, iar aceasta avertizeaza ca hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat marți 17 martie, intr-o conferința de presa, ca prin ordonanța militara s-a decis: „Se suspenda activitatea de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, activitati organizate de restaurante, hoteluri, cafenele…

- Barurile și restaurantele se inchid, anunțul fiind facut, in urma cu puțin timp, de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat au susținut, in aceasta seara, o declaratie de presa la sediul MAI. In cadrul acesteia,…

- Ludovic Orban a facut, duminica, o conferința de presa, din izolare. Premierul Romaniei a raspuns intrebarilor jurnaliștilor legate de criza coronavirus și a facut precizari despre masurile care vor fi luate in urmatoarea perioada.