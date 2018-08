Relatiile senatorului John McCain cu Romania: Aprecieri pentru aderarea la NATO si sustinere pentru lupta anticoruptie Senatorul John McCain, care a incetat din viata la varsta de 81 de ani, s-a intersectat de-a lungul carierei sale, in mai multe randuri, cu Romania si cu oficiali romani, in contextul aderarii tarii noastre la NATO, a luptei anti-coruptie sau a campaniilor militare din strainatate.



Membru in Comisia de Aparare din Senatul SUA, McCain aprecia in 1997 modul in care Romania isi prezenta candidatura la NATO.



Intr-o declaratie acordata postului de radio "Vocea Americii", McCain a afirmat: "Fara indoiala, optiunea integrarii Romaniei nu era luata in considerare, pana nu de mult.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american John McCain, cel care a decedat la 81 de ani in urma unui cancer cerebral, a fost implicat activ in politica externa a Statelor Unite și astfel s-a intersectat și cu Romania și oficiali de la București. De altfel, el a fost printre cei care au apreciat lupta anticorupție dusa in țara…

- Ambasada Statelor Unite in Turcia, la Ankara, a fost luni tinta unor focuri de arma ce au avariat un geam al unui post de securitate, dar nu s-au soldat cu victime, relateaza postul CNN Turk si The Associated Press. Focuri de arma s-au tras la ora 2.00 GMT (5.00, ora Romaniei), iar echipaje de politie…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, într-o emisiune TV, ca are &"un inconfort major&" ca România îl are ca ambasador în Statele Unite ale Americii pe George Maior, un fost

- Romania este cea mai pro-americana tara din Europa si fortele americane sunt binevenite in tara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis.

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a avut o intrevedere cu secretarul american al energiei, Rick Perry, iar discutiile au vizat legea offshore adoptata de Parlament. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat sambata, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca intalnirea…

- Propuneri concrete pentru solutionarea conflictului in estul Ucrainei au fost "discutate" de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului de la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, relateaza AFP preluata de agerpres. "Aceasta problema a fost…

- Ambasadorul roman s-a referit la obiectivele Romaniei pentru Summit-ul Initiativei celor Trei Mari care vizeaza trecerea Initiativei intr-o faza de dezvoltare superior calitativa, marcata de rezultate concrete, inclusiv printr-o lista de proiecte strategice in domeniile transport, energie si digital.…

- Cum a relatat presa nord-coreeana summitul Trump-Kim. Agenția de presa din Coreea de Nord scrie ca summitul istoric de marti dintre Donald Trump si Kim Jong Un constituie “o schimbare radicala” in relatiile bilaterale. Presa nord-coreeana a scris și ca lierul nord-coreean Kim Jong-un l-a invitat pe…