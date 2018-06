Stiri pe aceeasi tema

- Asadar, daca esti curioasa si iti doresti sa duci o viata linistita, fii cu ochii-n patru si afla ce pacat poti comite in functie de semnul sub care te-ai nascut, scrie lyla.ro. Citeste si HOROSCOP: 4 zodii care vor fi singure toata vara. Se despart in curand, toate planurile de concediu sunt…

- Berbec Berbecii isi spuneau la inceput de an ca vor avea parte de cea mai frumoasa perioada din viata lor din punct de vedere sentimental. Doar ca lucrurile se schimba, din pacate, pe parcurs si relatia a inceput deja sa scartaie, astfel ca in cateva saptamani vor ramane singuri. Fie vor fi…

- Horoscop, miercuri, 11 aprilie 2018. Vești bune pentru aproape toate zodiile Horoscop 11 aprilie 2018 – Berbec: Ai șansa de a tempera un conflict latent cu unul dintre superiori sau o alta persoana cu autoritate in viața ta. Este suficient sa vrei acest lucru. Horoscop 11 aprilie 2018 – Taur: Printre…

- Berbec - Mesha: Nativii din aceasta zodie sunt agitați, agili, competitivi, din acest motiv, aceste calitați conduc la incapațanare și mai mare, scrie a1.ro. Sunt iubitori. Citeste si HOROSCOP APRILIE 2018 OANA HANGANU: ce zodii sunt lovite de noroc, cine are parte de cumpene. Ce se intampla…

- Horoscop Mariana Cojocaru. "Am trecut prin multe evenimente, saracie, și tot felul de evenimente neplacute. Trebuie sa ințelegem ca toți trebuie sa punem osul la treaba. Anul acesta este axa timpului. Suntem intr-un an noua ca și vibrație și ne pregatim pentru un an unu, pentru ca vom mai avea trei…

- Horoscopul zilei de 10 aprilie 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 10 aprilie 2018 aduce vești mai puțin bune pentru cei nascuți in zodia Varsator. Horoscopul…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile va veti gandi mult la viitorul dumneavoastra ca sa hotarati in ce directie mergeti si ce lasati in urma. Daca aveti nevoie de un ajutor financiar sau de cineva specializat pentru a putea porni un nou proiect, cereti. Veti obtine fondurile si sfaturile necesare.…

- Efectele se resimt inca din 1 martie, cand Luna Plina din Fecioara este opusa Soarelui din Pesti. Zodiile incep sa nu fie mai preocupate de capitolul bani, si sa inteleaga ca viata este mai mult decat o alergatura dupa bani, facturi sau lux, si mai este nevoie si de dragoste. Incepand din…