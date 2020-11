Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care se afla in turneu in Asia, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar nu prezinta simptome caracteristice in cazul contaminarii cu SARS-CoV-2, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Ungariei, citat de MTI.

- Alegerile locale din Ucraina, derulate la sfarșitul saptamanii trecute, au declanșat un razboi diplomatic intre Budapesta și Kiev. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat, ieri, ca decizia...

- Ministrul de externe de la Budapesta a spus marți ca decizia Ucrainei de a interzice intrarea a doi oficiali guvernamentali ungari din cauza amestecului în alegerile locale este ”jalnica și o prostie”, transmite Reuters. Într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, Peter…

- Ungaria are un interes legitim de a-si restabili bunele relatii cu Ucraina, intrucat situatia din prezent dauneaza atat ambelor tari cat si comunitatii etnicilor maghiari care traiesc in Ucraina, a declarat miercuri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, dupa discutii cu omologul sau ucrainean…

- Politica externa a Ungariei este concentrata pe promovarea intereselor economice ale tarii si pe atragerea cat mai multor investitii straine in perioada urmatoare, a declarat miercuri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto la o intalnire cu ambasadorii ungari, transmite MTI.Potrivit lui…