- Kremlinul a anunțat vineri ca nu se așteapta ca Marea Britanie sa dea dovada de „ințelepciune politica” in alegerea viitorului sau lider, dupa ce Liz Truss a anunțat ca se retrage din funcția de prim-ministru, informeaza Reuters . Intrebat despre posibila revenire a lui Boris Johnson in funcția de la…

- Președintele Vladimir Putin a declarat joi ca trebuie corectate „toate greșelile” facute in cadrul convocarilor pentru consolidarea operațiunii militare a Rusiei in Ucraina, aceasta fiind prima sa recunoaștere publica a faptului ca „mobilizarea parțiala” pe care a anunțat-o saptamana trecuta nu a decurs…

- Președintele Vladimir Putin i-a acordat luni cetațenia rusa denunțatorului american Edward Snowden, care a divulgat amploarea operatiunilor secrete de supraveghere desfasurate de Agentia Nationala de Securitate a SUA (NSA) și caruia Moscova i-a acordat refugiu inca din 2013, informeaza Agerpres, care…

- Kremlinul anunța ca apreciaza „pozițiile suverane” ale Ungariei in interiorul UE. Kremlinul a transmis luni ca saluta faptul ca Ungaria a adoptat „poziții suverane” in multe chestiuni din cadrul Uniunii Europene, in timp ce se implica in disputa de finanțare de 7,5 miliarde de euro dintre Budapesta…

- Nord Stream 1, care trece pe sub Marea Baltica pentru a aproviziona Germania si alte tari, functiona la o capacitate de 20% inainte ca livrarile sa fie oprite timp de trei zile, in aceasta saptamana, pentru intretinere. Livrarile urmeaza sa fie reluate sambata la ora 0100 GMT. ”Livrarile ar trebui sa…

- Joi, Kremlinul a reacționat dupa ce Uniunea Europeana a decis sa suspende complet acordul de facilitare a vizelor pentru cetațenii ruși, spunand ca este „o alta decizie ridicola dintr-o serie continua de absurditați”, relateaza Reuters . „Decizia Uniunii Europene de a renunța la un regim simplificat…

