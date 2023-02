Stiri pe aceeasi tema

Polonia este țara din UE care susține cel mai mult Ucraina in razboiul declanșat de Rusia. Președintele Poloniei avertizeaza Occidentul ca daca Kievul nu va primi armele necesare, armata rusa va caștiga razboiul.

Livrarile de arme Ucrainei de catre Occident "nu va schimba evoluția evenimentelor", a declarat, la un breafing ținut astazi, secretarul de presa al presedintelui Rusiei, Vladimir Peskov, transmite RADOR. "Ucraina cere alte și alte armamente, iar Occidentul incurajeaza aceste cereri", a afirmat Peskov.

Rusia si China vor efectua manevre navale in apele teritoriale ale Africii de Sud, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, scrie Mediafax.

Rusia lupta in prezent in Ucraina nu cu fortele ucrainene, ci cu alianta militara NATO, condusa de SUA, iar Occidentul incearca sa rupa Rusia in bucati pentru ca in cele din urma sa o stearga de pe harta politica a lumii, a declarat marti secretarul Consiliului Securitatii Rusiei, Nikolai Patrusev,

Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Occidentul cauta "sa imparta" Rusia in Ucraina, a denuntat Vladimir Putin duminica, in ziua Craciunului, in timp ce ofensiva militara a Kremlinului in tara vecina care dureaza de zece luni are drept scop, afirma presedintele rus, "unirea poporului rus", relateaza AFP, potrivit news.ro.

Volumul schimburilor comerciale intre Rusia și China a inregistrat o crestere, in perioada ianuarie-noiembrie 2022, atingand o cifra-record, care a insumat 172,4 de miliarde de dolari.

Dronele iraniene pe care Rusia le folosește pentru a ataca obiective militare și civili in Ucraina sunt construite aproape in intregime din piese fabricate de companii cu sedii in Statele Unite, Europa și Asia, potrivit unui raport publicat marți de un grup de cercetare in domeniul armelor, anunța