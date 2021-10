Relațiile dintre Berlin şi Beijing: echilibrele geopolitice depind de perioada post-Merkel E un concept care continua sa fie repetat de mai multe saptamâni: si anume faptul ca modul în care noul guvern german va decide sa stabileasca relațiile cu China ar putea schimba echilibrul geopolitic global, comenteaza marți postul Euronews, citat de Rador.



Era Merkel, care s-a încheiat definitiv, a fost caracterizata de o relație fructuoasa cu Beijingul, care a devenit primul partener comercial al Germaniei în 2016.



O cifra de afaceri atât de mare încât nu poate fi sacrificata: sa luam, de exemplu, investițiile chineze în portul Hamburg,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

