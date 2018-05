Stiri pe aceeasi tema

- Un Inalt diplomat chinez, Wang Yi, si ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, s-au intalnit miercuri la Phenian pentru a discuta relatiile bilaterale si problemele din Peninsula Coreeana, a anuntat Ministerul de Externe al Chinei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de externe chinez, Wang Yi, va efectua o vizita in Coreea de Nord miercuri si joi, a anuntat luni diplomatia de la Beijing, acest anunt intervenind la cateva zile de la intalnirea istorica intre liderii celor doua Corei, informeaza AFP. Wang va efectua aceasta vizita la invitatia…

- China a reamintit sambata ca "se opune folosirii fortei in relatiile internationale" dupa atacurile desfasurate in Siria de SUA, Franta si Marea Britanie, facand apel la o revenire "in cadrul dreptului international" si la o „solutie politica", informeaza AFP, potrivit…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord în viitor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Lavrov a declarat, în urma discutiei cu Ri…

- Rusia a salutat miercuri intalnirea din aceasta saptamana dintre presedintele chinez Xi Jinping si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand-o drept un pas important pentru consolidarea schimbarilor pozitive din Peninsula Coreeana, relateaza agentia Reuters, conform agerpres.ro. Ministerul…

- Rusia a salutat miercuri intalnirea din aceasta saptamana dintre presedintele chinez Xi Jinping si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand-o drept un pas important pentru consolidarea schimbarilor pozitive din Peninsula Coreeana, relateaza agentia Reuters. Ministerul de Externe rus…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, si ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, au avertizat duminica in privinta faptului ca politica administratiei Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu pune in pericol economia globala, ...