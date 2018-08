Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi NATO impotriva cultivarii unor legaturi mai stranse cu Ucraina si Georgia, declarand ca o astfel de politica este iresponsabila si ar avea consecinte nespecificate pentru alianta, in timp ce a promis sa reactioneze proportional la asemenea actiuni,…

- Kremlinul a criticat in repetate randuri initiativa SUA de instalare a unor elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia. La randul lor, SUA si NATO afirma ca scutul antiracheta din Europa nu este indreptat spre Rusia, ci mai degraba spre potentiale amenintari balistice provenite…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, la Helsinki, ca nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile din Statele Unite in 2016, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Trump a refuzat, luni, cand a fost indemnat sa condamne amestecul rus in alegerile…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "Relatiile noastre cu Rusia nu au fost NICIODATA atat de proaste,…

- Donald Trump este laudat de Kremlin cu puțin timp inainte de primul summit intre liderul de la Casa Alba și omologul sau rus, Vladimir Putin. Rusia susține ca il considera pe președintele american „un partener”, cu care „se poate negocia”. ”Il consideram pe Trump drept partenerul nostru cu care putem…

- Klaus Iohannis a explicat, la finalul unui summit NATO tensionat de discutiile dintre Donald Trump si alti aliati, ce a obtinut Romania, dar si ce angajamente suplimentare au fost luate. Presedintele a explicat si motivele care au dus la anularea bilateralei cu Trump, care a fost, totusi,…

- Rusia neaga vehement implicarea in asasinarea jurnalistului ucrainean și a cerut Kievului rezolvarea cu celeritate a cazului spunand ca insinuarile cum ca Moscova s-ar afla in spatele crimei fac parte dintr-o campanie dusa impotriva sa. Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei…