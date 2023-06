Stiri pe aceeasi tema

- Trei pompieri, dintre care doi militari, au fost raniți in timpul intervenției de la incendiul de la Rafinaria Petromidia, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.„Din fericire, nu am avut victime. Am avut trei raniți pompieri. Doi de la pompierii militari, dar ușor, la…

- Autoritatile nu s-au asteptat la activitatea seismica din ultima perioada din judetul Arad, a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, care a si subliniat pe de o parte importanta ca oamenii sa fie informati despre cutremur, iar, pe de alta parte, sa se faca o evaluare…

- Timp de doua zile, au avut loc manifestari dedicate implinirii a 15 ani de cand serviciul SMURD funcționeaza la Arad. Astazi, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, gen. Dan Paul Iamandi și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat dr. Raed…

- Prima retea nationala de defibrilatoare automate urmeaza sa fie instalata in București și mai multe orașe din țara, a anunțat șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, care i-a indemnat pe cetațeni sa le foloseasca in caz de urgența fara teama ca ar putea șoca din greșeala o persoana…

- Daca nu ne vom pregati pentru scenarii mai rele ca pandemia de covid,”o noua pandemie poate fi un pumn in fața, cu o mortalitate de 20%”, avertizeaza dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. „Trebuie sa implementam solutii pe care le-am gasit in situatiile de criza din cei…

- Dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența și secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, incepe astazi, 10 aprilie, o vizita in Statele Unite ale Americii, transmite Ambasada Romaniei in Statele Unite.Demnitarul va avea o serie de intalniri la Washington cu…