- Simona Halep (29 de ani, 11 WTA) a vorbit despre relația pe care o are cu Emma Raducanu (18 ani, 23 WTA), proaspata campioana de la US Open. In 2014, Emma Raducanu s-a fotografiat cu Halep. Imaginea a fost pastrata la loc de cinste și a ieșit la iveala anul acesta, dupa eliminarea britanicei de la Wimbledon.…

- Simona Halep a fost impresionata de victoria repurtata de britanica Emma Raducanu la US Open 2021. „Extraordinar”, a scris sportiva noastra pe Instagram, dupa meciul caștigat de britanica impotriva canadiencei Leylah Fernandez. ...

- Presa internationala a reactionat imediat dupa victoria Emmei Raducanu (18 ani, 150 WTA) de la US Open, in fata Mariei Sakkari (26 de ani, 18 WTA) si o lauda pe sportiva cu origini romanești. Emma Raducanu a invins-o in minimum de seturi pe Maria Sakkari, scor 6-1, 6-4, publicațiile din toata lumea…

- Emma Raducanu (18 ani, 338 WTA), jucatoarea cu tata roman și mama chinezoaica, s-a retras in meciul cu Ajla Tomljanovic din optimile de finala de la Wimbledon, la scorul de 6-4, 3-0 in favoarea australiencei. Britanica a cerut intervenția medicului, din cauza unor probleme de respirație. A urmat o…

- Dupa ce Eduard Novak, Ministrul Tineretului și Sportului, a amenințat ca va taia din finanțarea Federației Române de Tenis fiind mâhnit de faptul ca jucatoarele de tenis au refuzat sa participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Sorana Cîrstea a motivat decizia afirmând ca a suferit…

- Emma Raducanu, in varsta de 18 ani, face titlurile din presa la Wimbledon 2021. Este un wildcard in tragerea la sorți a Turneului de Grand Slam, dar a reușit sa impresioneze multe legende ale tenisului cu jocul ei fenomenal. Britanica a invins-o recent pe Marketa Vondrousova in runda a doua la Wimbledon.…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel de tanara jucatoare britanica de origine romana Emma Raducanu, cu 6-3, 7-5, sambata, in runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Cirstea (31 ani, 45 WTA), care in turul anterior a obtinut…