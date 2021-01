Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea a facut publice noi imagini de excepție din culisele celui de-al 9-lea sezon „Chefi la cuțite”. Juratul a oferit și cateva dezvaluiri neașteptate pentru fanii de pe Internet, nerabdatori sa ii vada pe viitorii concurenți ai emisiunii de la Antena 1.

- Rasturnare de situație și surpriza dupa surpriza, in ediția 37 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au decis cine primește amuleta speciala, dupa eliminarea lui Vincent Lointier.

- Rasturnare de situație și surpriza dupa surpriza, in ediția 37 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au decis cine primește amuleta speciala, dupa eliminarea lui Vincent Lointier.

- Rasturnare de situație și surpriza dupa surpriza, in ediția 37 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au decis cine primește amuleta speciala, dupa eliminarea lui Vincent Lointier.

- Sorin Bontea a fost uimit de greșeala uriașa pe care a facut-o cuțitul sau de aur, Ionuț Belei. Juratul și-a ieșit din minți și l-a certat aprig, in ediția 36 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

- La proba de gatit pe echipe, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au avut sarcina de a prepara o rețeta cat mai gustoasa pe baza de pui și orez. Alex Velea și baieții de la Golden Gang au degustat farfuriile și au votat ca farfuria echipei lui Sorin Bontea este cea mai gustoasa.…

- In ediția 26 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in etapa a treia de bootcamp au trecut prin tenisuni uriașe, in incercarea lor de-a prinde un loc intr-una dintre cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Florin Dumitrescu soția lui, Cristina, au anuversat 10 ani de cand sunt impreuna. Cei doi au o casnicie discreta și doua fetițe perfecte. Juratul de la Chefi la cuțite a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a dezvaluit un amanunt mai puțin știut despre relația lor. „10 ani de cand suntem…