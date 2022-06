Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a avertizat din nou ca Phenianul ar putea folosi „preventiv” arma nucleara pentru a contracara forte ostile. Pentru „a mentiune superioritatea absoluta” a fortelor armate nord-coreene, tara trebuie sa fie capabila „sa controleze si sa contracareze preventiv orice incercari…

- In Marea Britanie, instalațiile sensibile au spionate de drone chineze intre 2019 și 2021. Serviciile britanice spun ca aceste dispozitive au fost operate de agenți ai serviciilor secrete chineze. Aceasta dezvaluire vine in urma avertismentelor șefilor serviciilor de informații din Regat, care au afirmat…

- Consilierii președintelui ales al Coreei de Sud au cerut ca SUA sa aduca din nou bombardiere nucleare, portavioane și submarine in Peninsula Coreeana pentru a raspunde amenințarilor nord-coreenilor care continua sa testeze rachete balistice intercontinentale, informeaza Reuters.

- Ucrainenii au dobotat primul elicopter rus cu rachete britanice. Potrivit surselor The Times, Starstreak, cel mai avansat sistem de rachete portabile britanic furnizat Ucrainei in urma cu o saptamana, a fost filmat „taind aeronava in doua deasupra regiunii Luhansk”.Se crede ca cel mai avansat sistem…

- Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a ajuns in Ucraina pentru discuții cu oficiali guvernamentali de rang inalt cu privire la asigurarea securitații și siguranței siturilor nucleare ale țarii, potrivit BBC.

- Rusia pregatește inca doua submarine nucleare in timp ce Vladimi Putin ridica rolul armelor nucleare in contextul razboiului cu Ucraina. In urma pierderilor mari de armament conventional in Ucraina, rolul armelor nucleare in strategia de aparare și descurajare a Moscovei ar putea crește și mai mult.…