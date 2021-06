Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle este, cu siguranța, una dintre cele mai controversate și populare vedete din lume. Soția prințului Harry a ajuns, din nou, in centrul atenției mass-media dupa ce a nascut cel de-al doilea copil. Ce a facut la doar doua zile dupa ce a devenit mamica pentru a doua oara. Ce a facut Meghan…

- Regina Elizabeth II nu a fost consultata de printul Harry si de sotia lui legat de numele Lilibet dat fiicei lor nou-nascute, a declarat pentru BBC o sursa din Palatul Buckingham, noteaza news.ro. Lilibet este numele de alint al reginei, in randul membrilor familiei, inca din copilarie.…

- Familia regala mai are un membru in familie. Meghan Markle a nascut o fetița pe care cuplul a numit-o Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Ea este a 11-a nepoata a reginei Elisabeta a II-a. Lilibet este numele de alint al reginei Elisabeta. Diana este numele mamei prințului Harry. Este al doilea copil…

- Muzeul Madame Tussauds a decis ca modelele din ceara ale printului Harry si sotiei sale Meghan Markle sa fie expuse separat de cele ale familiei regale, in zona dedicata personalitatilor de la Hollywood, potrivit Reuters.

- Printii Charles, Andrew, Edward si printesa Anne, cei patru copii ai ducelui de Edinburgh, precum si printii William si Harry, nepoti ai lui, vor merge sambata alaturi de sicriul cu trupul neinsufletit in procesiunea spre Capela St George de la Castelul Windsor, potrivit news.ro. Detaliile…

- Avand in vedere scandalurile care au avut loc in ultima vreme in familia regala britanica – asocierea prințului Andrew cu Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell și decizia lui Harry și Meghan de a se retrage din rangul de membri seniori și de a se muta in California – fanii serialului... The post The…

- Primul proiect cu Netflix semnat de printul Harry si Meghan Markle este un serial documentar despre Invictus Games - competitie dedicata veteranilor militari raniti - realizat prin Archewell Productions, anunta Variety, informeaza News.ro. Documentarul despre Invictus Games - o competitie…