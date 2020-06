Stiri pe aceeasi tema

- Fostul Generalul de Marina John Allen afirma ca amenințarile președintelui Donald Trump de a folosi armata Statelor Unite împotriva protestatarilor „ar putea fi semnalul începutului sfârșitului pentru experimentul american”, relateaza Yahoo News.„Aceasta alunecare…

- Fostul secretar al Apararii, Jim Mattis, care a demisionat pentru a protesta fata de retragerea trupelor americane din Siria, l-a acuzat miercuri pe presedintele SUA, Donald Trump, ca încearca sa "divizeze" America, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "În timpul vietii mele, Donald…

- Președintele Donald Trump a promis ca va mobiliza activele militare active pentru a face fața protestelor naționale in creștere, cu sau fara acordul oficialilor locali, potrivit militarytimes. „Astazi am recomandat cu tarie tuturor guvernatorilor sa implementeze Garda Naționala intr-un numar suficient…

- Statele Unite recunosc "competitia strategica" în relatia cu Administratia Chinei si vor continua "sa apere interesele americane" si sa îsi extinda "influenta", mentinând cooperarea "constructiva" punctuala cu Beijingul, conform unui document…

- Analiștii sunt de parere ca ordinul va afecta in principal produsele fabricate in China , precum transformatoarele electrice. Președintele Trump a semnat un ordin executiv pe 1 mai care interzice folosirea echipamentelor și sistemelor electrice straine in rețeaua electrica americana, invocand motive…

- Peste 500 de civili au fost ucisi in primele trei luni ale lui 2020 in Afganistan, in pofida semnarii Acordului de la Doha de catre Statele Unite cu talibanii, denunta luni ONU intr-un raport, relateaza Reuters potrivit news.ro.In total, din ianuarie in martie au fost ucisi 1.293 de civili,…

- O femeie din localitatea carașeana Maureni a murit, ieri, dupa ce a cazut de pe o scara. Conform expressdebanat.ro, femeia a suferit o fractura deschisa la un picior și, fiind singura in momentul accidentului, a fost nevoita sa se tarasca pana in curtea casei pentru a cere ajutor. Femeia era asistenta…

- Insurgentii talibani au ucis 27 de membri ai fortelor de securitate afgane, au anuntat luni politia si oficiali guvernamentali, in conditiile in care acordul la care au ajuns Statele Unite si talibanii luna trecuta nu a reusit sa puna capat luptelor, potrivit Agerpres.Luna trecuta, talibanii…