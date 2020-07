Stiri pe aceeasi tema

- Inchiderea restaurantelor, arenelor sportive si cinematografelor din cauza pandemiei de coronavirus a dus la scaderea cererii de zahar, pentru prima data in ultimele patru decenii, potrivit...

- China si alte tari din Asia, precum Cambodgia si Filipine, si-au inasprit cenzura in timpul pandemiei de COVID-19, a estimat miercuri Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, informeaza AFP potrivit Agerpres. Intr-un comunicat in care detaliaza actiunile intreprinse in…

- Orice ceremonie funerara trebuie sa fie efectuata in conformitate cu noile reguli impuse inițial in starea de urgența și, mai apoi de starea de alerta maxima. Va mai dura multa vreme pana cand vom ajunge la o relaxare totala in materie de libertați cetațenești. Plus ca se tot anunța ca va veni și al…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR pentru Primaria Timișoara, s-a intalnit cu mai mulți antrepenori din Timișoara, in mod special cu cei ale caror afaceri sunt afectate cel mai mult de pandemie. „Am ieșit astazi in centru sa vorbesc (la distanța de 1,5m!) cu cațiva antreprenori locali – in primul…

- „Vacanta prelungita" ne-a determinat sa ne reconfiguram viata si totodata instinctele parintesti. De la parinti cu job-uri in oras, ne-am transformat in parinti cu job full time acasa - o situatie asemenea unui concediu materno-paternal la care nu ne-am asteptat nicicand. Intr-o lume zbuciumata care…

- Se pare ca motivul pentru care a luat aceasta decizie este starea de sanatate a tatalui sau, in ultimele doua luni nu s-a simtit prea bine. Citeste si: Cum s-a fotografiat Lidia Buble in toaleta. Fanii s-au intrebat daca este ea: "Sa-ti fie rusine" „Am venit ca sa am grija de tati și…

- Kate, sotia printului William si ducesa de Cambridge, a discutat prin videoconferinta cu mai multi parinti, moase si angajati ai unor maternitati in cadrul unei campanii ce vizeaza cresterea gradului de constientizare a publicului in privinta sanatatii mintale pe durata pandemiei de coronavirus,…

- Pandemia de coronavirus determina stres, incertitudine și anxietate, emoții resimțite de copiii de toate varstele. Cu siguranța, copiii au nevoie sa se simta iubiți și sprijiniți acum mai mult ca oricand și e normal ca parinții sa faca tot ce se poate pentru a le oferi sentimentul de siguranța și protecție.…