- S-au vazut, s-au placut, dar parca nu a fost de ajuns. Ana și Marius s-au sarutat de mai multe ori, pe ascuns, in casa Mireasa, dar, cu toate acestea, roșcata nu s-a declarat o femeie indragostita, deși Marius a fost intotdeauna emoționat de fiecare data cand a petrecut timp cu ea. Formeaza cei doi…

- Vica Blochina, intr-un interviu pentru emisiunea „Acces Direct”, a facut dezvaluiri despre relația pe care Victor Pițurca o are cu Edan, fiul lor care a implinit de curand 14 ani. Baiatul locuiește cu mama lui, dar iși viziteaza des tatal, cei doi se ințeleg foarte bine. Vica Blochina a trait o poveste…

- Ayan, fiul Mihaelei Radulescu, a implinit 17 ani, dar arata precum un barbat in toata firea și incepe sa aiba viața unui adult. De acest lucru a devenit foarte conștienta și mama lui, care a recunoscut pe rețelele de socializare ca a venit momentul ”sa se dea deoparte”. Cu ocazia aniversarii baiatului,…

- Maria a discutat cu Liviu și doamna Mari despre casatorie, dar mama iubitului ei insista ca cei doi nu trebuie sa faca pasul in emisiune pentru ca fata nu a avut pana acum susținerea parinților ei.

- Matei Stratan nu este strain de vacanța din Italia a Andreei Raicu, aceasta sarbatorindu-și, recent, ziua de naștere in Toscana, dar cu toate acestea, afaceristul nu a profitat de ocazie sa-și viziteze micuța Matei Stratan, detalii despre relația cu Andreea Raicu Andreea Raicu se afla de aproximativ…

- Bianca Dragușanu se declara mai indragostita ca niciodata, astfel ca vedeta a afirmat mandra ca ea și Gabi Badalau au o relație extraordinara. Blondina a facut declarații incendiare despre cum merg lucrurile in cuplul lor și de asemenea, susține ca se vede mireasa și pentru a treia oara, insa sa fie…

- In prezent, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz, insa deși se lauda cu mii de fani, puțini știu cum s-au cunoscut. Soția prezentatorului de televiziune de la „'Neatza cu Razvan și Dani” s-a gandit sa le faca o surpriza internauților și le-a dezvaluit…

- Relația dintre Alin și Adelina a creat multe controverse de-a lungul timpului in casa Mireasa, mulți fiind impotriva iubirii lor. Mama concurentului, doamna Daniela, este un dintre aceste persoane, iar de la intoarcerea tinerei in casa nu mai are liniște. Aceasta iși dorește ca fiul ei sa se desparta…