- In aceasta seara, de la ora 20.00, in episodul 19 al serialului “Fructul oprit”, de la Antena 1, suspansul atinge cote maxime! Hotarata sa lupte pentru povestea de iubire dintre ea si Alex, Sonia imbraca rochia de mireasa si ii propune acestuia sa se casatoreasca.

- Panica, emoții și intriga! In episodul 15 al serialului “Fructul oprit”, care se va difuza in aceasta seara de la ora 20.00 la Antena 1, membrii familiei Caragea trec prin clipe de disperare, dupa ce afla...

- Iubiri ascunse ies la iveala in episodul 14 al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara, de la ora 20.00. Suspansul crește pe masura ce secrete importante sunt descoperite, dezvaluiri care ar putea schimba radical viața familiei Caragea.

- Au colaborat impreuna și in alte proiecte, insa aceasta este prima data cand Liviu Varciu și Doinița Oancea formeaza un cuplu pe platourile de filmare. In “Fructul oprit”, serialul care se difuzeaza miercurea de la ora 20.00 la Antena 1, personajele lor – Costica și Tanța au avut prima intalnire. “Eu…

- “Fructul oprit” iși continua povestea, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cu momente pline de tensiune, iubire și drama. In episodul 13 al serialului, Ana Caragea (interpretata de Cristina Ciobanașu) descopera adevarul despre noaptea petrecuta alaturi de Alin, iar Sonia (Michaela Prosan)…

- Cel de-al noualea episod al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara de la ora 20.00, scoate la iveala un secret pe care Sonia (interpretata de Michaela Prosan) nu și-ar fi dorit sa-l afle nimeni.

- La 26 de ani, actrița Michaela Prosan a cucerit repede telespectatorii odata cu apariția ei in serialul “Fructul oprit”, difuzat in fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1. In afara de actorie, tanara mai are și alte pasiuni de care se bucura atunci cand timpul ii permite.