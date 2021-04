Medicul Beatrice Mahler, manager al Institutului „Marius Nasta”, afirma ca, spre deosebire de primele doua valuri ale pandemiei de COVID-19, in acest al treilea val ajung saptamanal la spitalul pe care il conduce pacienti cu varste tinere si care, din cauza infectiei cu SARS-CoV-2, sufera ischemie de membru, ajungand in situatia de a li se amputa membrele. „Sa fii un pacient la 50 de ani, fara comorbiditati, care faci COVID si la un moment dat și ti se pune in vedere ca trebuie sa ti se amputeze picioarele ca sa traiesti, este extrem de dur”, adauga medicul, citat de News.ro. Se prelungește…