- Jurnalista News.ro Adina Osan a relatat, intr-o postare pe Facebook. experienta sa ca suspect de COVID-19, afirmand ca testul a fost negativ, nu si simptomele. Ea povesteste despre personalul medical intalnit in ambulanta, la Unitatea de Primire Urgente si la Spitalul de boli infectioase din Cluj.

- Exista batrani, care desi si-au "rezolvat" problema cu boala sunt tot tintuiti de patul de spital. Au externarea in buzunar dar asteapta si trei zile o ambulanta libera sa-i duca acasa. Doar pentru ca sunt singuri. Cititi mai jos ultima postare a Andreei Barna pe pagina ei de Facebook. RO-ALERT! Sistemul…

- Proiectul de lege adoptat luni de Guvern, referitor la carantina, izolarea si internarea obligatorie a pacientilor COVID-19, prevede si carantina bunurilor. Proiectul a fost prezentat in exclusivitate de Adevarul. Proiectul de lege a fost trimis la Parlament, unde poate fi modificat de majoritatea PSD-ALDE-ProRomania.

- In urma confirmarii azi dimineata a infectarii cu COVID 19 a unei paciente de 87 de ani din Spitalul Judetan Buzau, managerul unitatii, impreuna cu responsabili din DSP Buzau au testat toti posibilii contacti ai femeii. In urma testarii s-au depistat pozitivi alti 3 pacienti. Cele 6 cadre medicale testate…

- El a povestit colegilor sai de la emisiunea de umor in care face parte din juriu cum a ajuns sa fie infestat cu cumplitul virus. In plus, Bendeac a detaliat și simptomele pe care le-a avut și faptul ca a slabit cateva kilograme bune. „Prima intrebare pe care o am: Sunt singurul care a avud covid?…