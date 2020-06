Propunerea franco-germana a planului de relansare european dupa criza provocata de noul coronavirus merge "in directia cea buna", a apreciat luni ministrul de externe italian Luigi Di Maio, citat de AFP. Aceasta propunere "a contribuit la orientarea dezbaterii europene in directia cea buna, deschizand calea spre o propunere a Comisiei Europene, valabila si ambitioasa", si-a exprimat satisfactia Di Maio in finalul unei intalniri la Roma cu omologul sau german Heiko Maas. "Italia sustine activ pachetul de masuri stabilit de Comisie pentru ca el vizeaza nu numai, chiar daca doar partial, sa repare…