Stiri pe aceeasi tema

- Seceta care parjoleste statele din estul Uniunii Europene devasteaza recoltele si agraveaza ceea ce se asteapta a fi cea mai grava recesiune economica pe care o va traversa regiunea de la caderea comunismului, transmite Bloomberg. In unele parti din Romania si Polonia aceasta este cea mai grava seceta…

- Sectorul turismului din Europa are nevoie de 375 de miliarde de euro pentru a se redresa ca urmare a crizei provocate de pandemia de coronavirus, afirma directorul Comisiei Europene pentru Turism (ETC),...

- "Pandemia are consecinte foarte serioase asupra sectorului muncii. Patru din cinci muncitori traiesc intr-o tara unde au fost introduse restrictii partiale sau totale", a declarat directorul general al OIM, Guy Ryder, adaugand ca 81% din forta de munca globala de 3,3 miliarde persoane sunt in prezent…

- Disperați de lipsa de forța de munca, antreprenorii germani și britanici din industria agroalimentara se folosesc de nevoile a mii de lucratori temporari romani din Europa de Est care iși pun viața in pericol.Chiar daca unii mici producatori angajeaza, de asemenea, forța de munca migranta…

- Peste un sfert din locurile de munca din Europa ar putea fi afectate de catre caderea economica pe fondul pandemiei de coronavorus, potrivit unei analize realizate de McKinsey, noteaza Hotnews . Firma de consultanța a estimat ca pana la 59 de milioane de joburi se afla in pericol de a fi afectate de…

- Aproape 60 de milioane de locuri de munca din Uniunea Europeana și Regatul Unit sunt in pericol, conform unui raport al companiei de consultanța McKinsey, citat de CNN.Firma avertizeaza ca rata șomajului in UE ar putea crește de la aproximativ 6% la mai mult de 11% și va ramane ridicata ani intregi…

- Numarul de noi infecții cu coronavirus in Spania a scazut la un nivel record de la inceputul focarului. Deși era țara cea mai afectata din Europa, a decis sa redeschida unele sectoare ale economiei sale saptamana aceasta, scrie The Guardian. Decesele au crescut ușor pana la 619 in ultimele 24 de ore…

