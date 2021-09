Reîntoarcerea lui Gaddafi! Criza S-400 a declansat evolutii in spectrul politic international care au sporit importanta faptului ca Turcia sa gaseasca un echilibru in legaturile sale diplomatice cu SUA si Rusia. Sa nu uitam ca Parlamentul turc a refuzat autorizarea actiunii militare americane impotriva Irakului in 2003 iar in 2016, in timpul loviturii de stat, Erdogan l-a gasit pe Putin mai cooperant decat pe Obama. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa ar putea intra intr-o criza legata de aprovizionarea cu gaze pentru la iarna. Avertismentul a fost transmis de un consilier de top in materie de securitate energetica din cadrul Departamentului de Stat. Criza ar putea fi evitata daca s-ar face suficiente eforturi, in special avand in vedere ca…

- Alte 710 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 612 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 17 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5- Romania, 2-Italia, 2-Republica Maldive, 2-Turcia, 1-Bulgaria, 1-Egipt, 1-Rusia,…

- Tulburatoarea drama din Afganistan, o țara haituita de straini, in egala masura cu propriii-i fanatici, dincolo de dimensiunile politice, geostrategice, este o drama a unei culturi contorsionate, expuse, siluite și apoi abandonate in postura de carne vie. Este, in fapt, o lecție dura, nemiloasa despre…

- Scene neverosimile au avut loc vineri, in prima liga a Turciei, in timpul partidei Adana Demirspor - Konyaspor, scor 1-1. Celebrul Mario Balotelli (31 de ani) a avut o noua rabufnire care face inconjurul internetului. Schimbat in minutul 57 cu Ezeh, dupa o prestație per total modesta, Mario Balotelli…

- Cei doi presedinti au subliniat ca prioritatea o constituie combatarea terorismului si a traficului de droguri, arata comunicatul Kremlinului.Erdogan si-a exprimat speranta intr-o tranzitie lina in Afganistan, apreciind ca este important ca talibanii sa nu repete greselile din trecut si sa-si respecte…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a discutat, joi, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, si cu premierul Italiei, Mario Draghi, despre conflictul din Afganistan, pledand pentru identificarea modalitatilor de facilitare a evacuarilor si de oferir

- Miercuri au fost +48,8 grade C la o stație meteo din Sicilia și, daca recordul va fi validat, va fi cea mai mare temperatura masurata vreodata în Europa. Istoria celor mai ridicate temperaturi de pe continent începe cu un record de acum 140 de ani, din Spania, dar acest record nu mai este…

- Persoanele care sunt complet vaccinate nu au nevoie de o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19, spun oficiali americani din domeniul sanatații și al medicamentelor. „Suntem pregatiți pentru dozele de rapel daca și cand știința demonstreaza ca sunt necesare”, au transmis intr-o declarație comuna…